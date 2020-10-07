Путин оценил свои человеческие качества

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы у власти сумел сохранить человеческие качества. Так он оценил влияние работы на себя в финальной серии интервью ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», которая опубликована в день рождения главы государства — 7 октября.

Российский лидер заметил, что, по словам его университетских друзей, он «практически не поменялся». Путин подчеркнул, что со стороны виднее.

«И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — объяснил президент, добавив, что должность главы государства сказывается на общении с близкими людьми.

В то же время, отметил Путин, работа дает существенную отдачу в моральном плане, компенсируя вынужденные ограничения. «И самая главная компенсация — это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно», — заключил российский лидер.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Путин родился в 1952 году в Ленинграде.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет день рождения на работе. Так, в первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров. Во второй половине дня он встретится с друзьями и родными.