Путин рассказал о самочувствии своих родственников и коллег после вакцинации

После того как несколько родственников и коллег президента России Владимира Путина опробовали на себе российскую вакцину, у них поднялась температура. Об их самочувствии глава государства рассказал на встрече с главой украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. Слова Путина передает РИА Новости.

Президент отметил, что всего в его окружении прививки сделали порядка 50 человек. «Где-то семь-восемь человек — у них температура поднималась, незначительно, но поднималась», — уточнил глава государства.

В ходе беседы Медведчук и Путин обсудили возможность поставок российского препарата на Украину. Чиновник Верховной Рады рассказал, что уже опробовал прививку на отдыхе в Крыму с семьей. По словам Медведчука, ни у него, ни у его родственников не обнаружилось побочных эффектов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила предельно допустимую стоимость вакцины от коронавируса на отметке в тысячу рублей. В ведомстве пояснили высокую цену препарата тем, что в настоящее время вакцины выпускаются относительно маленькими партиями.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.