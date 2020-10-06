Путин встретился с Виктором Медведчуком

Президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи, прошедшей до переговоров Медведчука с премьер-министром Михаилом Мишустиным, российский лидер заявил о готовности содействовать восстановлению отношений с Киевом. «Мы очень рады тому, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений», — сказал он. Путин отметил, что Россия готова, чтобы санкции против Украины были сняты. «Готовиться к этому нужно», — добавил глава государства.

Путин и Медведчук также обсудили распространение коронавируса. По словам президента России, в его окружении многие близкие люди и родственники сделали прививку от новой инфекции. Он допустил возможность поставки российской вакцины на Украину.

Последняя встреча Путина и Медведчука прошла в марте. Политики обсуждали инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».