Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала предельную цену российской вакцины от коронавируса. По данным ведомства, стоимость одной дозы не превысит тысячу рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ФАС Игоря Артемьева.

Он пояснил высокую цену препарата тем, что в настоящее время вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства нужен капитал. Однако в будущем стоимость лекарства будет только снижаться, сказал Артемьев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новая российская вакцина от коронавируса разработки центра «Вектор» будет зарегистрирована в середине октября 2020 года. Ее клинические испытания завершились 30 сентября, препарат «ЭпиВакКорона» уже запатентован.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.