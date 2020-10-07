Путину исполнилось 68 лет

Российскому президенту Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Путин родился в 1952 году в Ленинграде. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет день рождения на работе. Так, в первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров. Во второй половине дня он встретится с друзьями и родными.

В 2019-м году накануне дня рождения президент отдохнул в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Официальный представитель Кремля неоднократно отмечал, что президент любит проводить этот праздник с родными и близкими.