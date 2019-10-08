Трамп и Зеленский не поздравили Путина в день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 октября.

Представитель Кремля отметил, что бывают и запоздания по дипломатической почте.

7 октября Владимир Путин отметил 67-летие. По словам Пескова, глава государства провел этот день с родными, друзьями и телефоном. По его словам, у президента состоялось более 10 телефонных переговоров.

Накануне дня рождения российский лидер отдохнул в сибирской тайге. Видео оттуда было опубликовано на сайте Кремля. В 2019 году как такового отпуска у президента не было. Свой отдых он совмещал с рабочими мероприятиями.

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