В России появились конфеты с цитатами Путина

Молодежная сборная Липецкой области поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения и подарила ему кимоно. Мастер спорта России по дзюдо Валерий Куксов опубликовал фото подарка в своем аккаунте в Instagram.

Участники команды расписали традиционную одежду поздравлениями и памятными словами.

Фото опубликовано @_spietato

По-своему президента поздравили более 200 юнармейцев из Тувы: они выстроились на набережной Енисей в Кызыле в форме слов — Путин и Тува, соединенных символом сердца.

Сладкий подарок главе государства преподнесла компания «Перец-ПРО», выпустившая конфеты с цитатами президента.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин встречает день рождения с родными, друзьями и телефоном. По его словам, у президента уже состоялось 10 телефонных переговоров.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.

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