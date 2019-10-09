Берлускони рассказал о встрече с Путиным в честь дня рождения

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони посетил Сочи и встретился с президентом России Владимиром Путиным в честь его дня рождения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

Берлускони написал, что находится в России по случаю дня рождения российского главы. Экс-премьер отметил, что на встрече с Путиным обсудил взаимоотношения Италии и России, а также международную ситуацию.

В июле Путин и Берлускони встречались в Италии. Бывший премьер-министр пообещал добиться снятия санкций с России.

Сильвио Берлускони прилетел на день рождения к Владимиру Путину не в первый раз. Так, в 2018-м он написал, что воспользуется возможностью обсудить на встрече важные мировые проблемы. В 2017 году политик подарил Путину покрывало с рисунком, на котором Берлускони жмет руку главе России.

Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.

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