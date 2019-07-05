Берлускони встретился с Путиным и пообещал добиться снятия санкций с России

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий пост политик опубликовал у себя в Facebook.

«Встреча подтвердила наши отношения взаимного уважения, дружбы и личной привязанности. Крайне важно поддерживать хорошие отношения между Россией и Италией и Россией и Европой. "Вперед, Италия" [партия Берлускони] продолжит добиваться преодоления несправедливого и неэффективного механизма антироссийских санкций», — написал бывший премьер.

Материалы по теме Миллиардер для трущоб Сильвио Берлускони приговорен к исправительным работам

Президент России прилетел в Италию в четверг, 4 июля. Он также провел переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте и папой Римским Франциском. Конте в ходе пресс-конференции с российским лидером рассказал, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.

30 апреля сообщалось, что Берлускони попал в больницу в Милане. По информации СМИ, причиной госпитализации 82-летнего политика и предпринимателя стала почечная колика.

Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!