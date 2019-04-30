Сильвио Берлускони попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом сообщает газета Corriera della Sera.

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Сообщается, что он попал в больницу в Милане. По информации издания, причиной госпитализации 82-летнего политика и предпринимателя стала почечная колика.

В 2016 году Берлускони сделали операцию по замене сердечного клапана.

Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.

За годы активной политической деятельности в отношении Берлускони было возбуждено около 80 дел, он принял участие более чем в 2,5 тысячи судебных слушаний. Политика обвиняли в коррупции, связях с мафией, он был в центре других сексуальных скандалов. Практически все обвинения против него либо снимались за давностью лет, либо он одерживал победу в апелляционных судах.

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