В смерти танцовщицы из дела Берлускони нашли русский след

Смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил наступила в результате отравления смесью радиоактивных веществ. Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на предварительные данные экспертизы. Она выступала свидетельницей по делу против бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони.

Фадил попала в больницу в конце января 2019 года. По словам врачей, у нее начали отказывать органы, 1 марта она умерла. После этого было возбуждено уголовное дело. 35-летняя женщина выступала свидетелем по делу о вечеринках на вилле Берлускони, в которых якобы принимали участие несовершеннолетние проститутки.

По данным La Repubblica, в смеси веществ присутствовал радиоактивный изотоп кобальта. Издание полагает, что присутствие радиоактивных веществ может свидетельствовать о «русском следе» в деле, и напоминает, что подобным образом умер сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

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За годы активной политической деятельности в отношении Берлускони было возбуждено около 80 дел, он принял участие более чем в 2,5 тысячи судебных слушаний. В 2010 году в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. После расследования политика оправдали, но это стоило ему кресла премьер-министра страны. Затем прокуратура начала новое расследование.

Литвиненко был отравлен в ноябре 2006 года. Британия в его смерти обвиняет бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового. Незадолго до смерти он встречался с Литвиненко и двумя деловыми партнерами в лондонской гостинице Millennium. В 2007 году прокуратура Великобритании попросила экстрадировать Лугового, но получила отказ.

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