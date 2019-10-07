Бывший депутат Рады назвал свой арест подарком Путину

Печерский суд Киева арестовал без права внесения залога бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Сергея Пашинского, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения Вячеславу Химикусу в 2016 году. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Это решение судьи — подарок на день рождения [президенту России Владимиру] Путину», — заявил бывший депутат после оглашения вердикта суда.

«Даже при [Викторе] Януковиче хоть как-то соблюдались приличия. Сейчас в Telegram-канале написали, что посадят — посадили», — посетовал Пашинский. Какой именно канал имеется в виду, политик не уточнил.

«Они думают, что, посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе», — подытожил он.

1 января 2017 года Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. Суд признал Химикуса, в которого стрелял тогдашний депутат Рады, потерпевшим, а также обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе в него.

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