Депутата Рады обвинили в угрозе убийством

Главу комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной обороны и безопасности Сергея Пашинского обвинили в угрозе убийством в адрес руководителя секретариата комитета Татьяны Блистив. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, речь идет о достаточно серьезных обвинениях в адрес депутата. «Мы знаем господина Пашинского, он имеет достаточно реактивный характер, но в данном случае, если правда то, о чем пишет заявительница, это уже не просто эмоции», — отметил Луценко. По его словам, производством по делу занимается следственное управление СБУ.

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Луценко полагает, что до конца летних каникул народных депутатов правоохранители определят, есть ли основания для снятия неприкосновенности с Пашинского. «Однако, мне кажется, что он в первую очередь является заинтересованной стороной в сотрудничестве со следствием», — добавил генпрокурор.

В то же время Пашинский, комментируя ситуацию «Украинской правде», обвинения в свой адрес назвал «линией защиты» Блистив. По его словам, против нее возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, мошенничестве и злоупотреблении властью. Когда Пашинский предложил Блистив написать заявление об увольнении, она агрессивно отвергла этот вариант. Кроме того, по словам депутата, женщина не указывает никаких мотивов для вероятных угроз в ее адрес.

Украинские депутаты не первый раз оказываются в центре скандалов из-за угроз убийством. В феврале этого года после того, как глава оппозиционной интернет-газеты «Страна.ua» Игорь Гужва бежал из страны из-за политических преследований, член Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал к убийствам «непатриотов».

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