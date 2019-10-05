Украинский журналист призвал организовать в Донбассе фильтрационные лагеря

Украинский журналист Олег Радык предложил свой способ реинтеграции Донбасса в состав Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, он призвал организовать для жителей региона фильтрационные лагеря и избивать неправильно отозвавшихся на лозунг «Слава Украине».

«Когда мы войдем туда — 40 лет зачисток и антитеррор, запрет употребления русского языка для чиновников. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов», — считает Радык. Свой пост журналист саркастически назвал «формулой Радыка».

1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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2 октября в нескольких украинских городах прошли акции протеста из-за того, что участники контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера». Митинги начались в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье и других населенных пунктах. Собравшиеся считают, что подписание документа означает «капитуляцию Украины», и требуют отказаться от его заключения.

Против «формулы» высказались ряд украинских депутатов, политиков и военных. Например, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко попытался объяснить смысл «формулы Штайнмайера», сравнив Украину с поломанным насосом и куклой, а бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия при помощи этого документа может сделать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР аналог Приднестровья.

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