Появилась фотография подаренного Берлускони Путину покрывала

Итальянское издание Corriere della Sera опубликовало фотографию покрывала, которое бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил российскому президенту Владимиру Путину на 65-летие. Снимок появился на сайте издания в понедельник, 9 октября.

На постельном белье, сшитом вручную, политики изображены на фоне популярных достопримечательностей столиц двух стран — собора Василия Блаженного в Москве и Колизея в Риме.

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8 октября стало известно о подарке Берлускони. Отмечалось, что в компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем заказа, подтвердили этот факт.

В день рождения Путина в ряде европейских городов, в частности, в Париже, Барселоне и Берлине, появились граффити с изображением российского президента.

7 октября, Владимир Путин отметил 65-летие. Президент провел свой день рождения в рабочем режиме. В частности, он принял участие в совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

