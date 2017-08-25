Купить президента

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Чем соблазняют чиновников

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Кадр: фильм «Маска»

В Южной Корее еще не отгремел грандиозный коррупционный скандал, в результате которого лишилась своего поста президент страны Пак Кын Хе. В поле зрения правоохранителей и СМИ оказались не только политики, но и крупнейшие корпорации — Samsung и Lotte Group, руководство которых не стеснялось всячески умасливать первых лиц страны. Подруга бывшей главы государства уже получила три года тюрьмы по одному из обширного перечня обвинений, а вице-президенту Samsung грозит до 12 лет заключения. «Лента.ру» вспомнила резонансные истории мошенничества и взяточничества, а также случаи подкупа высших должностных лиц вплоть до президентов.

Южнокорейский синдром

Происходящее в высших кругах Южной Кореи вполне могло бы стать сюжетом для голливудского фильма о коррумпированных политиках и всемогущих корпорациях. В марте 2017 года Конституционный суд республики подтвердил законность импичмента (обвинения в преступлениях с отстранением от власти) президенту страны, на котором настаивал парламент. После этого Пак Кын Хе из президентского кресла отправилась в следственный изолятор. Вскоре там же оказалась ее близкая подруга Чхве Сун Силь.

Бывшей главе государства предъявлены обвинения по дюжине пунктов, среди которых вымогательство крупной взятки, злоупотребление полномочиями, разглашение секретной информации. Пак Кын Хе грозит до 45 лет тюрьмы. Ее и ее подругу обвиняют в создании нескольких неправительственных благотворительных фондов, в которые перечисляли миллионы долларов представители крупного южнокорейского бизнеса. В деле, в частности, фигурируют две мощнейшие корпорации страны — Samsung и Lotte Group.

Вице-президенту Samsung Ли Джэ Ёну, которого называли фактическим главой группы, уже предъявлены обвинения во взяточничестве и создании коррупционных схем. Примечательно, что Пак Кын Хе — третий южнокорейский президент, оказавшийся под следствием. Два ее предшественника были приговорены к суровому наказанию (одному грозила смертная казнь, другому — пожизненный срок), но в итоге отделались легким испугом: их освободили по амнистии.

Криминальный карнавал

Весной 2017 года в Бразилии начал развиваться очередной политический кризис, связанный с коррупционными схемами с участием первых лиц государства и семьей крупных предпринимателей Батиста. В руках правоохранительных органов оказалась провокационная видеозапись: советник действующего президента Бразилии Родриго Лурес выходит из ресторана в Сан-Паулу с набитым деньгами чемоданом. Следователи полагают, что Лурес выполнял роль посредника при передаче взяток главе государства от братьев Батиста.

Когда дело запахло керосином, воротилы бразильского бизнеса не стали отпираться и признались, что на протяжении четверти века платили высокопоставленным политикам за возможность уклоняться от налогов, получать льготы для своих предприятий и дешевые кредиты. В ходе расследования Батиста поделились с полицией еще более интересным видео, на котором президент Бразилии Мишел Темер якобы разрешает передать взятку бывшему спикеру палаты депутатов Эдуардо Кунье за неразглашение некой информации. Кунье, вероятно, есть чем поделиться с полицией: лидер оппозиционного движения, инициатор импичмента предшественнику, Темера отбывает 15-летний срок за коррупционные преступления.

Действующего бразильского президента подозревают в получении многомиллионных взяток, под следствием также находятся министры и другие высокопоставленные чиновники.

Испортили воздух

К масштабным отставкам в одном из крупнейших мировых автоконцернов — Volkswagen AG — привела история с подтасовкой результатов экологического тестирования машин. В частности, своей должности лишился председатель правления конгломерата Мартин Винтеркорн. В начале августа 2017 года исполнительный директор компании Оливер Шмидт на заседании суда в США признал вину, тем самым обеспечив максимально мягкий приговор (ему грозило до семи лет тюрьмы). Других пятерых фигурантов уголовного дела немцы не спешат выдавать Интерполу.

О том, что руководители немецкого автогиганта занимались подтасовкой результатов экологических тестов, стало известно осенью 2015-го. Тогда Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей VW: показатель концентрации оксида азота в выхлопе в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Выяснилось, что концерн по указанию руководства оснастил примерно 11 миллионов машин Volkswagen, Audi, Skoda и Seat мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели при проведении лабораторных тестов. Скандал, который уже окрестили самым крупным в истории автопрома, не только изрядно подмочил репутацию, но и подпортил финансовые показатели Volkswagen AG.

Неизвестно, участвовали ли в заговоре американские чиновники (официально никого из них в США не обвиняют), но вряд ли можно было на протяжении долгих лет скрывать столь масштабные подтасовки без помощи за пределами VW.

Отсыпал алмазов

В середине августа этого года израильская полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца, сколотившего состояние на торговле алмазами и горнорудном бизнесе в африканских странах. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве, даче крупных взяток, препятствовании правосудию и ряде других, менее серьезных преступлений. Бизнесмен уже несколько лет находится под следствием по делу о незаконных сделках с недвижимостью в Гвинее. Расследование против алмазного магната, помимо израильской полиции, проводят силовики из Великобритании, США и Швейцарии.

Правоохранители считают, что Штейнмец и несколько других израильских предпринимателей систематически давали взятки высшим должностным лицам Гвинеи. В карманы коррумпированных чиновников утекли десятки миллионы долларов. В декабре прошлого года бизнесмена пытались поместить под домашний арест по подозрению в даче взяток для обеспечения деятельности принадлежащей ему компании BSG Resources, но в итоге отпустили под залог.

Подвела ипотека

Менее двух лет продержался на посту президента Германии Кристиан Вульф. В феврале 2012 года политик вынужден был уйти в отставку на фоне коррупционного скандала.

Вульфа подвела тесная дружба с финансовыми воротилами и деятелями шоу-бизнеса — в частности, с кинопродюсером Давидом Греневольдом. По версии следствия, состоятельный приятель экс-президента оплатил гостиничные счета Вульфа на пивном фестивале «Октоберфест-2008» (тогда Вульф занимал пост премьера Нижней Саксонии), а также отдых на вилле на острове Зюльт в 2007-м. Внимание прессы привлекли и другие щедрые знакомые политика. В частности, Bild рассказал о кредите на покупку дома, выданном супругой бизнесмена Эгона Геркенса — давнего приятеля Вульфа. Издание утверждало, что полмиллиарда евро были предоставлены на льготных условиях. Не сложились у Вульфа отношения с прессой: вместо того чтобы объясниться с таблоидом, политик оставил на автоответчике редактора довольно резкое сообщение с угрозами в его адрес.

Несмотря на то что впоследствии Вульф был полностью оправдан судом, его репутация в глазах общественности была основательно испорчена.

Сильвио Коррупционе

Мультимиллионер и крупный политический деятель Сильвио Берлускони — один из тех, кто побывал по обе стороны баррикад: на поле бизнеса и в чиновничьих кабинетах. При этом скандалы и судебные разбирательства сопровождали медиамагната на протяжении всей его политической карьеры. Берлускони пришел в политику в 1994 году уже весьма обеспеченным человеком, достигнув головокружительных успехов в строительном и медийном бизнесе. В частности, в 1970-х Берлускони создал первую крупную сеть коммерческого телевидения в Европе. В начале 1990-х он установил своеобразный политический рекорд: основанная им партия «Вперед, Италия!» всего за 60 дней своего существования победила в парламентских выборах. Кроме того, Берлускони дольше других итальянских политиков сидел в кресле премьер-министра — он занимал этот пост четырежды.

Вместе с тем Берлускони можно назвать рекордсменом по числу громких судебных процессов, в которых он принимал участие в качестве обвиняемого. Речь идет примерно о полусотне уголовных дел о коррупции, негласном финансировании политических партий, фальсификации финансовых документов. Одним из самых скандальных дел стала история с участием несовершеннолетней танцовщицы по прозвищу Руби. В рамках расследования уголовного дела Берлускони обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции и злоупотреблении служебным положением. По итогам рассмотрения этого дела суд запретил политику занимать госдолжности. На закате политической карьеры клеймо коррупционера настолько приклеилось к Берлускони, что известный музыкант и актер Андриано Челентано в одном из телешоу дал ему прозвище «Сильвио Коррупционе».

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