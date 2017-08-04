Исполнительный директор Volkswagen признал вину по делу о «дизельгейте»

Исполнительный директор компании Volkswagen AG Оливер Шмидт во время заседания в окружном суде в Детройте (США) признал себя виновным по делу махинациях с данными о токсичности дизельных автомобилей концерна. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Reuters.

Согласно соглашению, после признания вины Шмидту грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере от 40 до 400 тысяч долларов. Суд огласит вердикт 6 декабря.

В конце июня американский Минюст направил в Интерпол запрос на розыск пятерых бывших менеджеров Volkswagen, подозреваемых в махинациях. В этом списке два доверенных лица бывшего председателя правления Volkswagen Мартина Винтеркорна.

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Германия не намерена выдавать подозреваемых США, однако внесение в базу Интерпола не позволит экс-менеджерам покидать территорию страны, так как за границей они могут быть арестованы.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen. Показатель концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе у них в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

Скандал был назван «дизельгейт» — по аналогии с «Уотергейтом», политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента США.