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Картельный синдром

Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства

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Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В ЕС в конце июля разразился громкий скандал, связанный с картельным сговором Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler , которые в 90-х годах прошлого века договорились согласовывать действия по производству и сбыту автомобилей. Речь идет не только о рынке Европы, но и о рынках других стран, в том числе и российском. Первым успел покаяться Daimler, вторым — Volkswagen. Какие последствия для немецких автопроизводителей, нарушивших антимонопольное законодательство, могут наступить в России — разбиралась «Лента.ру».

Сообразили на пятерых

О картельном сговоре крупнейших автопроизводителей ФРГ рассказал 21 июля еженедельник Der Spiegel. По данным издания, в нем якобы участвовали Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. С 90-х годов прошлого века компании провели порядка 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников автомобильных концернов.

Der Spiegel подчеркивает, что немецкие автопроизводители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой, согласовывая действия по производству и сбыту автомобилей, причем не только в Германии и в странах ЕС, но и по всему миру. Справедливость этих выводов подтверждает реакция руководства Daimler и Volkswagen, поспешивших признать вину. В тоже время представитель правительства ФРГ Ульрике Демме сообщила журналистам, что антимонопольные органы в настоящее время проверяют факты.

Картельный скандал можно считать продолжением и развитием другого — «дизельгейта», разгоревшегося осенью 2015 года, когда управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Volkswagen. Тесты показали большую концентрацию оксида азота (NOx) в выхлопе, о чем было заявлено в технических характеристиках автомобилей. В некоторых случаях показатель в 40 раз превышал допустимые значения.

Более того, компромат — презентация Audi, датированная апрелем 2010 года — был изъят в ходе обыска офиса Volkswagen, который проводился в рамках расследования дизельгейта. В документе, говорилось о существовании обязательств «на уровне руководства» автоконцернов использовать только конкретный каталитический конвертер в системах сокращения выбросов машин.

Щит и меч

«ФАС России внимательно следит за ходом расследования Еврокомиссии по подозрению участия немецких автопроизводителей в картельном сговоре. В настоящее время нами готовятся запросы в компетентные ведомства Европы о признаках нарушений на российском рынке и рынке ЕврАзЭс, обнаруженных в ходе этого расследования», — заявил «Ленте.ру» замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Он подчеркнул, что надеется на конструктивное сотрудничество со стороны европейских антимонопольных органов. Если вина немецких автоконцернов в ЕС будет доказана, но они не будут наказаны за нарушения на рынках РФ и ЕврАзЭс, то ФАС может возбудить антимонопольное дело, итогом которого станут оборотные штрафы и уголовное преследование менеджмента автомобильных компаний.

Употребить власть призывает и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов. «На мой взгляд, ФАС должна провести полную проверку этой информации и возможного сговора на российском рынке. Если факты подтвердятся, то у службы есть все необходимые инструменты, чтобы привлечь к ответственности производителей», — подчеркнул депутат.

Причем пример жесткого наказания нарушителей антимонопольного законодательства, по мнению Щапова, следует взять у ЕС. Всем известно, как европейские регуляторы защищают свои рынки от доминирующего положения каких-то компаний и картельных сговоров. «Россия также вправе защищать свой рынок от подобных действий», убежден Щапов.

Первородный грех

Продвижение продукции германского автопрома на российском рынке в ряде случаев сопровождалось антимонопольными расследованиями. Свежий пример — в середине июня 2017-го ФАС потребовала объяснений от ряда европейских автомобильных компаний, в числе которых были Daimler и Renault, по поводу необоснованного, как посчитали в ведомстве, ограничения импортеров автозапчастей, являющимися их официальными дилерами.

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров пояснил: отказ правообладателя дистрибьютору можно считать обоснованным, если тот ввозит контрафактный, неоригинальный товар, либо производство этого товара локализовано на территории России.
«Это значит, что никакой инвестклимат в этих делах затронут не будет», — подчеркнул чиновник.

Однако, констатировал Кашеваров, ФАС пока не обнаружила в России локализации производства автозапчастей компании Daimler и Renault.

В начале апреля 2012 года антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении «БМВ Русланд Трейдинг» (подразделение BMW в России) и «ТД «Эквинет». Основанием послужило заявление Ассоциации дистрибьюторов и производителей автосервисного оборудования.

В официальном сообщении ФАС отмечалось, что «дочка» BMW обязала своих дилеров и сервисные станции закупать элементы корпоративной идентификации, мебели и сервисного оборудования только у «Эквинет», хотя эта компания не является производителем или официальным поставщиком данной продукции.

Не судимы будете

В Германии эксперты сообщают, что картельный сговор касался не только дизельных двигателей, но и бензиновых двигателей, множества деталей, сообщил «Ленте. ру» доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. В подтверждении своих слов он привел пример: даже складные крыши кабриолетов ключевых немецких марок имеют единый запрограммированный ресурс старения — 15 тысяч километров.

«Получается, это действительно полноценный сговор, который имеет серьезное влияние на потребительское поведение», — резюмировал Ицаков.

По его данным, в США в конце прошлой недели зарегистрирован первый коллективный судебный иск к немецким концернам именно по поводу недобросовестной конкуренции. Ицаков полагает, что если «картельный» скандал перекинется на Россию, то, скорее всего, именно в аспекте сговора немецких автопроизводителей.

«Признаки его, очевидно, имеются и будут скоро представлены в судах некоторых государств», — говорит эксперт.
При этом Ицаков поделился сомнениями, что в России для немецкого автопрома, хотя бы и очевидно нарушившего антимонопольное законодательство, наступят серьезные последствия. Даже если и будет установлено, что картельный сговор и имел место, то положение немецких автопроизводителей на российском рынке нельзя назвать доминирующим, отметил собеседник «Ленты.ру».

Скорее всего, если дело дойдет до разбирательств, компании, признанные виновными, отделаются небольшими (в сравнении с США) штрафами и выплатами компенсаций, предположил Ицаков.

Прагматичный подход

«Нас вряд ли это коснется. Если виновные в картельном сговоре будут признаны, то с ними разберется Германия», — говорит исполнительный директор «Объединения автопроизводителей России» Игорь Коровкин.

По его словам, коль власти РФ организовали режим промсборки, то и спрашивать с иностранных компаний, почему автомобили продаются дороже не логично. «Немецкие автоконцерны, локализовавшие производство машин на территории РФ, играют по существующим правилам», — заметил Коровкин.

«Важно помнить, что именно немецкие компании, такие как БМВ и VW активно двигаются в направлении локализации своего производства в России, то есть открывают у нас свои заводы и создают новые рабочие места», — со своей стороны напомнил Ицаков.

Сейчас у них могут быть очень большие проблемы как за океаном, так и на своем домашнем рынке в ЕС, продолжил он. Поэтому российским властям, заинтересованным в сохранении заводов ведущих немецких компаний на территории РФ, есть смысл подойти к ситуации максимально прагматично, полагает Ицаков.

Запретный плод

Российским законодательством так же, как европейским и американским, запрещены картельные сговоры, отметила в комментарии «Ленте.ру» замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, если подтвердится, что сговор между немецкими автопроизводителями имел отношение и к российскому авторынку, то ФАС должна провести проверку соответствующих компаний и выявить реальные подтверждения фактов, после чего входящие в картель компании должны быть оштрафованы.

«За участие в картельном сговоре каждому участнику по закону может грозить штраф до 1 миллиона рублей, однако в России дело могут спустить на тормозах», — не исключила Мильчакова.

Как правило, иностранные корпорации российские антимонопольные органы проверяют и тем более наказывают не слишком активно, если только нет явных признаков нарушения законодательства, пояснила аналитик. В США и Европе реакция, безусловно, будет куда более жесткой. В частности, в Евросоюзе, как пишут СМИ, немецкие автоконцерны могут в совокупности быть оштрафованы на 20 миллиардов долларов, напомнила Мильчакова.

Противоположного мнения придерживается гендиректор «Kia АвтоСпецЦентр Каширка» Сергей Ворновский. «Для ЕС немецкий автопром — огромная отрасль, которая продвигает европейскую экономику вперед. Поэтому европейцы вряд ли пойдут дальше экологических норм и захотят пошатнуть высокодоходный рынок», — предположил он.

По мнению Ворновского, для США и стран Азии на первое место встанет вопрос экономики, а защиты интересов своих производителей. Соответственно, они скорее всего не оставят без внимания нарушение антимонопольного законодательства со стороны европейских конкурентов.

Что касается России, то наша страна не имеет значительного влияния на развитие автомобильной отрасли в мире, поэтому ее решение не будет продиктовано условиями конкуренции, полагает Ворновский. «Если и будут судебные разбирательства, то для немецких компаний у нас все закончится относительно небольшими штрафами или компенсациями», — резюмировал он.

Игорь Наумов

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