Германские концерны объявили об отзыве 5 миллионов дизельных машин

Немецкие автопроизводители — Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG — согласились отозвать более 5 миллионов автомобилей с дизельными двигателями. Это решение принято для проведения работ по снижению объема вредных выхлопов. Данная программа касается машин, проданных на территории Германии, сообщает в среду, 2 августа «Интерфакс».

Решение было принято по итогам совещания, проведенного Объединением немецкой автомобильной промышленности (VDA) в Берлине, которое журналисты окрестили «дизельным саммитом».

Представители Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG пообещали полностью взять на себя расходы на отзыв и необходимые изменения, причем они не приведут к ухудшению основных характеристик автомобилей, включая расход топлива.

Также отмечается, что в новых моделях автомобилей снижение вредных выбросов дизельных двигателей будет достигнуто путем внесения изменений в программное обеспечение. Это позволит автопроизводителям существенно сократить затраты.

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Скандал с продукцией немецкого автопрома, названный «дизельгейтом», разразился осенью 2015 года, после того, как Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen.

Американские эксперты пришли к выводу о высокой концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе. В некоторых случаях этот показатель в 40 раз превышал допустимые значения. Как выяснилось, мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

В марте 2017 года в федеральном суде Детройта представители Volkswagen признали вину по трем уголовным обвинениям: заговор с целью обмана властей США, препятствование осуществлению правосудия и сопровождающийся подложными заявлениями импорт товаров. Компания согласилась выплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов.