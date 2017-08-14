Полиция задержала израильского миллиардера по подозрению в отмывании денег

Израильская полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ему также предъявлены обвинения в мошенничестве, даче взяток, препятствовании правосудию и ряде других. Как уточняет издание, Штейнмец уже несколько лет находится под следствием по делу о незаконных сделках с недвижимостью в западноафриканской стране Гвинее.

Сейчас следователи склоняются к версии, что Штейнмец и несколько других израильских предпринимателей систематически давали взятки высшим должностным лицам Гвинеи на общую сумму в десятки миллионов долларов. В полиции уточнили, что расследование ведется не только израильскими спецслужбами, но и их коллегами из Швейцарии и США.

В декабре прошлого года бизнесмен был помещен под домашний арест из-за подозрений в даче взяток в ряде африканских стран для обеспечения деятельности принадлежащей ему компании BSG Resources. Однако через две недели он был освобожден без предъявления обвинений.

Штейнмец — один из пяти израильских миллиардеров, сделавших состояние на торговле алмазами, а также на добыче медной, кобальтовой, железной руды и глинозема в различных африканских государствах.