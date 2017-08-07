Обвинение потребовало для главы Samsung Group 12 лет тюрьмы

Обвинение потребовало приговорить вице-президента компании Samsung Electronics и фактического главу Samsung Group Ли Джэ Ёна к 12 годам тюрьмы за взяточничество и ряд коррупционных эпизодов. Об этом сообщает информагентство Ёнхап.
49-летний миллиардер обвиняется также в хищениях, укрытии активов за рубежом, сокрытии преступных доходов и лжесвидетельстве. Суд должен вынести окончательное решение в конце августа. Сообщается, что оно будет приобщено к делу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая находится под арестом с апреля.
К 10 годам тюрьмы также потребовали приговорить еще трех топ-менеджеров Samsung, подозреваемых в причастности к коррупционным схемам.
Ли Джэ Ён был арестован в феврале. Его дело — часть серии расследований, развернувшихся в 2016 году после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история подруги президента страны Чхве Сун Силь. Женщину обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле значится сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).
Еще один фигурант дела — бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг — обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.
Импичмент президенту Пак Кын Хе парламент Южной Кореи объявил в декабре 2016 года.