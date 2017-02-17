Суд Сеула одобрил арест замглавы Samsung

В Южной Корее суд дал санкцию на арест замглавы Samsung Ли Джэ Ёна, находящегося под следствием по делу о коррупционном скандале, в котором оказалась замешана президент страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает Reuters.

При этом Центральный районный суд Сеула отклонил запрос на арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, который также возглавляет Корейскую федерацию конного спорта.

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С запросом об аресте двух топ-менеджеров специальная прокуратура обратилась во вторник, 14 февраля, после того как предыдущая попытка арестовать Ли Джэ Ёна была заблокирована судом в прошлом месяце.

Ли Джэ Ён и Сан Джин Пак обвиняются во взяточничестве и других преступлениях.

Как предполагает следствие, в 2015 году Ли Джэ Ён санкционировал перевод на счета фирмы, зарегистрированной в ФРГ и принадлежащей Чхве Сун Силь, подруге президента страны, 22 миллиардов вон (18,3 миллиона долларов). Средства могли быть платой за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход действующего законодательства.

Дело Ли Джэ Ёна — часть серии расследований, развернувшихся после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история Чхве Сун Силь. Ее обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Еще один фигурант дела, бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.

9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. В течение 180-дневного срока это решение должен утвердить или отменить Конституционный суд республики.