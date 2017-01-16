Прокуратура Южной Кореи затребовала ордер на арест замглавы Samsung

Следователи прокуратуры Южной Кореи затребовали ордер на арест замглавы корпорации Samsung Ли Джэёна в связи с его причастностью к коррупционному скандалу. Об этом собщает Ёнхап.

Как предполагают в правоохранительных органах, в 2015 году бизнесмен санкционировал перевод на счета фирмы, зарегистрированной в Германии и принадлежащей Чхве Сун Силь, подруге президента страны Пак Кын Хе, 22 миллиардов вон (18,3 миллиона долларов).

Эти средства, по версии прокуроров, могли быть платой за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход действующего законодательства.

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13 января Ли Джэён был вызван на допрос, который продолжался 22 часа. После беседы со следователями топ-менеджер не стал отвечать на вопросы журналистов. В правоохранительных органах сообщили, что замглавы Samsung частично признал свою вину.

Дело Ли Джэёна — часть серии расследований, развернувшихся после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история подруги президента — гадалки Чхве Сун Силь. Ее обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации. 9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. Это решение должен в течение 180-дневного срока утвердить или отменить Конституционный суд.