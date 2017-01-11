Зампредседателя корпорации Samsung допросят по подозрению в коррупции

Замглавы корпорации Samsung Ли Джэёна вызвали на допрос в прокуратуру по подозрению в причастности к коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Следствие подозревает, что Ли был непосредственно вовлечен в операцию по слиянию двух филиалов корпорации вопреки действующему законодательству. Компания Samsung вложила около 30 миллиардов вон (25 миллионов долларов) в проекты и фонды, принадлежащие Чхве Сун Силь — подруге президента Пак Кын Хе. Взамен та при помощи министра здравоохранения и соцобеспечения Мун Кен Пхе надавила на пенсионный фонд, чтобы устранить препятствия к слиянию.

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Корпорация признала, что вносила деньги на счет двух фондов и одной фирмы, принадлежащих Чхве, а также покупала породистых лошадей для ее дочери, увлекающейся конным спортом. Помимо Ли Джэёна, по делу проходят еще два высокопоставленных сотрудника Samsung — но, в отличие от своего босса, как свидетели. Свою вину Ли Джэён, сын председателя Samsung Ли Гонхи, отрицает.

Дело Ли Джэёна — часть серии расследований, развернувшихся после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история подруги президента — гадалки Чхве Сун Силь. Ее обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации. 9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. Это решение еще должен в течение 180-дневного срока утвердить или отменить Конституционный суд.