В Южной Корее задержан глава пенсионного фонда

Специальная прокуратура Южной Кореи, расследующая коррупционный скандал, в котором оказалось вовлечено высшее руководство, заявила, что задержала председателя Национального пенсионного фонда Мун Кен Пхе. Об этом сообщает Reuters.

Более подробную информацию ведомство пока предоставлять не стало, отметив лишь, что речь идет о подозрении в злоупотреблении полномочиями.

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Следствие выясняет причастность Мун Кен Пхе к давлению на пенсионный фонд с целью оказания поддержки процессу слияния двух филиалов корпорации Samsumg в прошлом году. В тот момент он возглавлял Министерство здравоохранения и социального обеспечения, которое руководит фондом.

9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Х. Это решение еще должен в течение 180-дневного срока утвердить или отвергнуть Конституционный суд.

Причиной политического кризиса в Южной Корее стала гадалка Чхве Сун Силь, подруга президента. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.