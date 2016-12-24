Гадалку президента Южной Кореи вызвали на допрос

Чхве Сун Силь — советницу и гадалку президента Южной Кореи Пак Кын Хе — вызвали на допрос к спецпрокурору. Об этом сообщает в субботу, 24 декабря, Reuters.
Женщину подозревают во взяточничестве, хищениях и переводе украденных денег за рубеж. Чхве, одетую в серую тюремную униформу и в повязке, закрывающей лицо, провели к прокурору через толпу журналистов. Она не ответила ни на один вопрос репортеров.
Во время слушания дела 19 декабря Чхве отрицала все обвинения.
Президента Пак Кын Хе на допрос вызвать невозможно: несмотря на то, что 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент, это решение еще должен в течение 180-дневного срока утвердить или отвергнуть Конституционный суд. До тех пор Пак обладает иммунитетом к судебному преследованию.
Гадалка Чхве Сун Силь стала причиной политического кризиса в Южной Корее. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.