Замглавы корпорации Samsung допрашивали 22 часа по делу о коррупции

Заместителя главы корпорации Samsung Ли Джэёна 22 часа допрашивали по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Мужчину подозревают в том, что он передал 30 миллиардов вон (25,5 миллиардов долларов) компаниям Чхве Сун Силь — подруге президента страны Пак Кын Хе. За это власти страны разрешили слияние двух дочерних компаний корпорации.

После окончания беседы со следователями Джэён не стал отвечать на вопросы журналистов и сел в ожидавший его автомобиль. В прокуратуре заявили, что будут рассматривать целесообразность ареста 48-летнего бизнесмена, поскольку он согласился с частью предъявленных ему обвинений.

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Президента Пак Кын Хе на допрос вызвать невозможно: несмотря на то, что 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент, это решение еще должен в течение 180-дневного срока утвердить или отменить Конституционный суд. До тех пор Пак обладает иммунитетом к судебному преследованию.

Гадалка Чхве Сун Силь стала причиной политического кризиса в Южной Корее. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации.