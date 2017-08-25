Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента

В Южной Корее вынесен приговор вице-президенту компании Samsung Electronics и фактическому главе Samsung Group Ли Джэ Ёну. Топ-менеджер получил пять лет тюрьмы, передает агентство «Ёнхап».

Ли Джэ Ён обвинялся во взяточничестве, растрате, укрывательстве незаконных доходов, нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве. Одним из эпизодов, который рассматривался судом, стало перечисление Samsung более шести миллионов долларов на экипировку и тренировки по конному спорту для дочери близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Чхве Сун Силь.

Прокуратура требовала приговорить Джэ Ёна к 12 годам заключения. Следователи утверждали, что менеджер переводил деньги двум неправительственным фондам, учрежденным Чхве Сун Силь — близкой подруги бывшей главы Южной Кореи. За это власти разрешили провести слияние двух подразделений корпорации, что усилило позиции Джэ Ёна в компании.

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Топ-менеджер Samsung был арестован в феврале. Его дело — часть серии расследований, развернувшихся в 2016 году после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история подруги президента страны. Женщину обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в некоммерческие фонды. В деле значится сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Импичмент президенту Пак Кын Хе парламент Южной Кореи объявил в декабре 2016 года, а в марте 2017-го Конституционный суд отстранил ее от власти. В мае текущего года новым южнокорейским президентом был избран Мун Чжэ Ин.