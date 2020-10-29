Названы самые популярные у россиян туристические направления на Новый год

Две трети бронирований путевок на новогодние праздники, сделанных жителями России, приходится на поездки по стране. Об этом пишет TourDom.ru. со ссылкой на данные о продажах путевок онлайн-турагентства Level.travel.

Самыми популярными туристическими направлениями у жителей России оказались сочинские отели у моря, на которые приходится больше половины всех бронирований, Красная поляна, Крым и Калининградская область. Также многие россияне выбрали отдых в Казани или на курортах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Средняя стоимость тура по России составляет около 57 тысяч рублей.

Отмечается, что среди международных направлений наибольшим спросом пользуется Турция с 16 процентами бронирований. При этом средний чек на отдых в Турции составляет 112 тысяч рублей. Также довольно популярны Танзания, Куба, Абхазия и Египет.

Ранее гендиректор офиса TEZ TOUR в Таиланде Андрей Снетков раскрыл россиянам, желающим провести зимние месяцы на закрытом для туристов Бали, лазейку для поездки на индонезийский остров в условиях пандемии коронавируса. По его словам, путешественники-лонгстееры могут попасть на популярный курорт по электронной бизнес-визе — такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру на переговоры с местными предпринимателями. Допустимый срок пребывания составит 60 дней, в дальнейшем он может четырежды быть продлен на 30 суток.