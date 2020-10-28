Желающим перезимовать на Бали россиянам раскрыли лазейку на время пандемии

Россиянам, желающим провести зимние месяцы на закрытом для туристов Бали, раскрыли лазейку для поездки на индонезийский остров в условиях пандемии коронавируса. Об этом TourDom.ru рассказал гендиректор офиса TEZ TOUR в Таиланде Андрей Снетков.

По его словам, путешественники-лонгстееры могут попасть на популярный курорт по электронной бизнес-визе — такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру на переговоры с местными предпринимателями. Допустимый срок пребывания составит 60 дней, в дальнейшем он может четырежды быть продлен на 30 суток.

При этом не исключены риски подобной поездки. «Заявленная цель визита — бизнес-поездка — не совпадает с фактической. Если это каким-либо образом будет выявлено, путешественника могут ждать неприятные последствия, вплоть до депортации из страны», — указано в тексте.

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Для подачи заявления на такую визу необходима копия загранпаспорта, результаты теста на коронавирус, переведенная на английский язык справка от врача о состоянии здоровья, страховой полис с полным покрытием на случай необходимости лечения от COVID-19, а также гарантийное письмо о готовности пройти карантин, если по прибытии выявят признаки заболевания.

Добраться до Бали из Москвы в настоящее время можно только рейсами иностранных авиакомпаний с несколькими пересадками, например, Turkish Airlines или Emirates.

24 августа сообщалось, что власти Бали, популярного среди российских туристов курорта, объявили о закрытии острова до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса. До этого планировалось открыть остров для иностранцев с 11 сентября, однако решение пересмотрели из-за эпидемиологической обстановки.