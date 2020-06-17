Турист взял велосипед напрокат на Бали и остался без зубов

Турист из Великобритании взял напрокат велосипед на Бали и попал в аварию, в результате которой получил многочисленные травмы. Подробности происшествия публикует Mirror.

26-летний Райан Пайк (Ryan Pike) отдыхал на экзотическом острове с друзьями. Инцидент произошел на второй день их отпуска, когда компания возвращалась на виллу.

По словам туриста, на его пути внезапно появился встречный автомобиль, и, чтобы избежать столкновения с ним, он резко свернул с дороги и упал в траншею.

Сразу после случившегося Пайка доставили в больницу с сотрясением мозга, сломанной челюстью, поврежденными легкими и запястьем и выбитыми зубами. Британцу пришлось пережить восьмичасовую операцию, ему поставили пять металлических пластин.

Пайк смог попасть домой только спустя две недели и продолжил лечение в Великобритании. Чтобы восстановить челюсть, путешественник потратил около 30 тысяч фунтов стерлингов.

В декабре 2019 года в Турции в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка из России. Она упала с трехместного электровелосипеда, которым управлял ее отец. Ребенка доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Остальные пострадавшие отделались ушибами.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!