Гиперборейский новый год назвали лучшим туристическим событием в России

Культурный проект «Гиперборейский Новый год» стал финалистом Национальной премии Russian Event Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Всего соискателями премии стали 390 проектов из 59 регионов России и других стран мира. Информация о победителях представлена на сайте Национальной премии. Общенациональный финал премии состоится в декабре в Екатеринбурге.
Гиперборейский Новый год проводится в Ковдоре уже третий год подряд в рамках реализации масштабного культурно-этнографического проекта «Ковдор — столица Гипербореи», о котором уже писала Lenta.ru. Проект привлекает всё больше внимания российских и иностранных туристов.
Праздник проходит в день зимнего солнцестояния 22 декабря. Уникальный праздник вырос из древних легенд о символе вечности — великом змее Куввте, который просыпается как раз в самую длинную ночь в году и под бой барабанов и сполохи салюта выходит к людям. Кстати, от древнесаамского слова «Куввт», что означает «змей», и произошло название города Ковдор.
Интерактивный перфоманс разворачивается под открытым небом, где каждый зритель становится активным участником завораживающего действа. На гиперборейский Новый год съезжаются не только жители Мурманской области, но и гости из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Северного Кавказа, Поволжья и Юга России.
Проект «Ковдор — столица Гипербореи» реализуется городской администрацией и местными активистами при поддержке компании «ЕвроХим». Он направлен на развитие новых туристических направлений и малого предпринимательства в небольшом горняцком моногороде. Всего за несколько лет проект привлёк к себе внимание экспертов, журналистов и путешественников и уже стал лауреатом национальной премии «Серебряный лучник» и серебряным призером фестиваля «Silver Mercury-2019».