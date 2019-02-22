Проект развития Ковдора назван лучшим в России по продвижению территорий

Проект развития города Ковдора Мурманской области «Ковдор – столица Гипербореи» назван лучшим в России по продвижению территорий. Об этом стало известно после подведения итогов национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Дипломом лауреата премии был награжден директор департамента общественных связей и коммуникаций «ЕвроХима» Владимир Торин.

Проект «Ковдор – столица Гипербореи» реализуется совместно правительством области и района и Ковдорским ГОКом компании «ЕвроХим». Мастер-план был подготовлен по заказу «ЕвроХима» и рассчитан до 2050 года. Как подчеркивали местные власти, в Ковдоре, нужно обеспечить оптимальные условия для жизни и труда. В ближайшие годы планируется обновить жилищно-коммунальный комплекс и городское хозяйство, а также создать дополнительные рабочие места для местного населения. Работа по реализации мастер-плана началась в августе и вестись она будет на условиях софинансирования между инвестором, федеральным и областным бюджетом. Всего на развитие Ковдора направят 800 миллионов рублей.

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В последние годы местные краеведы, активисты и исследователи родного края занялись изучением мифа о древней Гиперборее — легендарной цивилизации, существовавшей на Севере Европы. Многочисленные артефакты, найденные в окрестностях Ковдора дают местным жителям веские основания называть свой город столицей Гипербореи. Своим символом горожане выбрали упоминаемого в древнескандинавском эпосе великого змея Ёрмунганда. Его изображение найдено на руническом камне в Ковдоре (само слово Ковдор происходит от саамского кувт — «змей»).

Популярность города Ковдора как исторической области Гиперборея и источника уникальных артефактов, свидетельствующих о существовании мифической страны на территории Кольского полуострова.Для изучения и ознакомления с историческими объектами Гипербореи в заполярный городок приезжают журналисты, блогеры, путешественники, а также искатели необычных открытий. Прошлым летом в Ковдоре побывали ведущие российские блогеры, журналисты «Комсомольской правды» и «Эха Москвы». а в конце марта там ожидают автора «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. В целом же тема «Ковдор — столица Гипербореи» стала популярной и узнаваемой в социальных сетях.

В минувшем году в самую долгую ночь года, 22 декабря, заполярный Ковдор провел необычный новогодний праздник — Новый год по-гиперборейски. В соответствии с древними традициями жители города встретили просыпающегося в этот день Ёрмунганда и задобрили покровителя Гипербореи щедрыми подношениями.

Кроме того, в нынешнем году Ковдор получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соглашение о взаимодействии между правительством Мурманской области, администрацией Ковдорского района и Минерально-химической компанией «ЕвроХим» было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Этот документ поможет городу реализовать новый туристический проект Ковдор - столица Гипербореи за счет создания новых рабочих мест и туристических услуг, сформировать наиболее благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов, развития новых производств и сферы услуг, повысить качество жизни населения. Итоговый пакет заявочных документов для создания территории опережающего социально-экономического развития будет направлен в Министерство экономического развития России.

