Города для жизни

Современная жизнь все больше привязывает людей к городам, возлагая на урбанизацию основную роль в развитии регионов. Это предъявляет новые требования как к властям, так и к инвесторам. И если в мегаполисах возможностей хватает, то в моногородах их значительно меньше. А горожане там заметно изменились — сегодня им важны не только рабочие места, но и комфортность среды, в которой они проживают и растят детей. Для этого нужны совершенно новая инфраструктура и стратегия развития.

Мастер-план — решение проблемы

Сегодня на первый план выходит не привычная застройка территорий, а реализация мастер-плана с участием не только заинтересованного бизнеса, но и самих горожан. Благодаря такому подходу удается не только учесть интересы всех социальных групп жителей, но и изменить их отношение к самому процессу трансформации жизненного пространства, дать им возможность осознать свою роль в этом деле.

Одной из российских компаний-лидеров в данном направлении по праву считается холдинг бизнесмена Андрея Мельниченко «ЕвроХим», инициирующий разработку мастер-планов перспективного развития территорий присутствия.

Компания строит новые заводы и горно-обогатительные комбинаты, но не только. Вместе с предприятиями «ЕвроХим» занимается и возведением жилья и социальных объектов для приезжающих со всей страны специалистов. Но цель компании — не банальная застройка территории, а создание «умных городов» — комфортных и привлекательных для современной, предпочитающей урбанизацию рабочей силы. Реализация сложных проектов требует привлечения высококвалифицированных инженеров, горняков, других специалистов, готовых приехать для работы в новых условиях. Но сначала такие условия нужно создать.

Два года назад программа «ЕвроХима» «Качественная городская среда для жизни» была признана лучшей в России, победив в ведущем российском конкурсе социальных программ «Лидеры корпоративной благотворительности». Особенность программы — объединение трех важнейших сфер: создание в корпоративных городах благоприятной среды, поддержка школьников и студентов и развитие спорта. Но это далеко не единственные преимущества. При строительстве своих микрорайонов компания прежде всего ориентируется на новые стандарты городской среды, а это просторные дома, благоустроенная территория вокруг, развитая инфраструктура, отвечающая самым современным требованиям.

На первом плане социальная инфраструктура

В настоящее время уже подготовлены мастер-планы ряда городов в разных регионах России. Так, на днях в городе Березники Пермского края, где в нынешнем году будет запущен новейший калийный комбинат «ЕвроХима», состоялась церемония закладки первого камня нового корпоративного микрорайона, рассчитанного на проживание до 4-х тысяч человек. Для Пермского края этот проект — один из самых масштабных: общая жилая площадь превысит 100 тысяч квадратных метров. Будет построено 18 пятиэтажных домов с детскими площадками во дворах, автомобильными парковками на каждую квартиру. Планируется также возвести два детских сада, общеобразовательную школу, спорткомплекс, рекреационную зону.

В городе Котельниково Волгоградской области, где «ЕвроХим» возводит второй калийный комбинат, корпоративный микрорайон уже частично построен. В 10 многоэтажных домах и 50 коттеджах уже проживают более 2,5 тысячи работников строящегося предприятия — проектировщики, инженеры, технологи и строители. Планируется, что в новом городе «ЕвроХима» в Котельниково поселятся 10 тысяч человек. Социальную инфраструктуру обеспечат два детских сада, общеобразовательная школа на 550 человек, районная больница на 225 мест, поликлиника, пешеходная зона, спортивный центр и парк.

Мастер-план развития города Ковдора Мурманской области реализуется совместно правительством области и района и Ковдорским ГОКом компании «ЕвроХим». Мастер-план был подготовлен по заказу «ЕвроХима» и рассчитан до 2050 года. Как подчеркивали местные власти, в Ковдоре, который станет центром химической промышленности региона, нужно обеспечить оптимальные условия для жизни и труда. В ближайшие годы планируется обновить жилищно-коммунальный комплекс и городское хозяйство, а также создать дополнительные рабочие места для местного населения. Работа по реализации мастер-плана началась в августе и вестись она будет на условиях софинансирования между инвестором, федеральным и областным бюджетом. Всего на развитие Ковдора направят 800 миллионов рублей.

По данным компании, сырьевая база Ковдорского ГОКа рассчитана еще как минимум на век, поэтому развитие инфраструктуры города имеет немаловажное значение. «Мы презентовали стратегию с уникальными месторождениями, которые позволяют думать на сто лет вперед. Те задачи, которые стоят перед нами, невозможно решить без такого сотрудничества. У нас есть опыт, мы надеемся его реализовать, чтобы в Ковдорском ГОКе можно было не только работать, но и достойно жить», — отмечал председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев.

Хорошо забытое старое

Помимо этих амбициозных проектов, «ЕвроХим» инвестирует и в обновление инфраструктуры в других городах, где работают предприятия компании. Это Новомосковск (Тульская область), Невинномысск (Ставропольский край), Белореченск (Краснодарский край), Кингисепп (Ленинградская область). Основные работы там касаются в первую очередь сферы жизнеобеспечения — это реконструкция систем ЖКХ, коллекторов, систем водоочистки и водоснабжения. Для моногородов с дефицитом бюджетов это очень актуальные проблемы, которые не решаются годами и вынуждают людей переезжать в поисках более комфортных условий.

К примеру, в реконструкцию ДК «Олимп» Невинномысска Ставропольского края «ЕвроХим» вложит 385 миллионов рублей. К весне 2019 года спорткомплекс промышленной столицы края станет единственными в регионе спортивным объектом класса «А», в котором можно проводить соревнования по всем видам спорта, сообщали в пресс-службе губернатора Ставрополья. Реконструкция спорткомплекса из пяти залов предусмотрена трехсторонним соглашением между правительством Ставрополья, МХК «ЕвроХим» и городскими властями. «Олимп» был открыт в 1994 году, однако десятки лет не получал должного финансирования и остро нуждается в реконструкции. Программа развития комплекса должна завершиться до конца первого квартала 2019 года.

Затем, до конца 2019 года, компания вложит средства в благоустройство прилегающей территории и создание комплексной спортплощадки. Это будет уже третий в Невинномысске крупный проект «ЕвроХима» после ледовой арены и дворца культуры. Всего за четыре года в развитие производств на территории региона компанией было инвестировано около 30 миллиардов рублей.

В настоящее время в России более трехсот моногородов с населением более трех тысяч человек. В каждом из них на градообразующих предприятиях задействовано не менее 20 процентов жителей, однако многие такие города переживают системный кризис. В 2014 году для решения этой проблемы был создан Фонд развития моногородов. На развитие моногородов в 2014-2017 годах планируется направить 29,1 миллиарда рублей, однако без дополнительных инвестиций не обойтись. Эти объекты важны для промышленности страны, от их состояния сильно зависит восстановление российской экономики. И содействие развитию моногородов таких социально ответственных инвесторов, как «ЕвроХим», трудно переоценить.