В самую долгую ночь года Ковдор встретит Ёрмунганда

Логотип «Ковдор – столица Гипербореи» создан на основе древнего рунического изображения на камне, найденном в окрестностях Ковдора

В самую долгую ночь года, 22 декабря, заполярный Ковдор проведет необычный новогодний праздник, сообщили в администрации Ковдорского района.

Как отмечают авторы сообщения, отметить Новый год нестандартно, отказавшись от традиционных оливье, елок и мандаринов, стремятся во многих местах России, благо этому способствуют самые разнообразные местные традиции и обычаи. Однако, претендовать на звание самого оригинального Нового года решили жители города Ковдор в Мурманской области.

Последние годы местные краеведы, активисты и исследователи родного края всерьез заинтересовались мифом о древней Гиперборее — легендарной цивилизации, существовавшей на Севере Европы. Многочисленные артефакты, найденные в окрестностях Ковдора дают местным жителям веские основания называть свой город столицей Гипербореи. Своим символом они выбрали упоминаемого в древнескандинавском эпосе великого змея Ёрмунганда, чье изображение найдено на руническом камне в Ковдоре (само слово Ковдор происходит от саамского кувт — «змей»). Привлеченные интересной историей зачастили в заполярный городок столичные журналисты, блогеры, путешественники, искатели необычных открытий, а тема «Ковдор — столица Гипербореи» стала популярной и узнаваемой в социальных сетях.

Отпраздновать Новый год по-гиперборейски ковдорчане решили 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. В соответствии с древними традициями жители Ковдора встретят просыпающегося в этот день Ёрмунганда и задобрят покровителя Гипербореи щедрыми подношениями.