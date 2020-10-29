Россиянка назвала «три удивительных вещи» на отдыхе в Крыму

Российская туристка, отдохнувшая в Крыму, назвала «три вещи», приятно удививших ее на курортах полуострова. Она перечислила их в своем блоге «Записки путешественницы» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь, отметила туристка, ее поразило чистое и теплое море в Евпатории. «Я глазам не поверила, когда его увидела. Это в России? Мы невольно сравнили его с морем, в котором купались на испанской Майорке, один в один!» — написала она.

Кроме того, блогерша отметила «потрясающую» крымскую природу, которой ее семья любовалась в течение месяца, объезжая полуостров на машине. «Совершенно сумасшедшие виды с мыса Капчик, Фиолент и Меганом, просто какая-то нереальная скала на тропе Голицина, в Балаклаве», — рассказала туристка.

Третьими в ее списке «удивительных вещей» оказались дороги: по словам путешественницы, плохие участки остались только на самом западе полуострова — в Оленевке и Черноморском. «Но трасса Таврида, начинающаяся после Крымского моста, очень хороша! Дорога современного уровня, ехать по которой — одно удовольствие!» — подытожила автор блога о путешествиях.

Ранее стало известно, что Крым вошел в тройку самых популярных направлений у россиян для новогоднего отдыха. Вместе с ним рейтинг возглавили Сочи и Калининградская область.