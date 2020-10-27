Россиянин показал реальную обстановку в аэропорту Крыма во время пандемии

Российский турист, отдохнувший в Крыму, показал желающим посетить курорт реальную обстановку в аэропорту перед вылетом. Снимками и наблюдениями путешественник поделился в своем блоге TravelManiac на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, сейчас из-за второй волны пандемии коронавируса в авиагавани Симферополя очень мало людей, а когда он улетал с полуострова в сентябре, перед стойками регистрации были толпы отдыхающих.

«Терминал при этом гудел внутри от голосов тысяч пассажиров и рокота колесиков чемоданов. Тогда в зоне ожидания до контроля и досмотра свободное кресло было не найти, даже несмотря на наклейки соцдистанцирования на средних, — заняты были все. Сейчас и в зале свободно, и свободных кресел полным-полно», — пояснил россиянин.

Кроме того, турист заметил, что месяц назад почти никто из улетающих не носил маски, при этом в данный момент большинство путешественников надевают средства защиты в аэропорту.

Также блогер рассказал, что привычных очередей нет ни в магазинах авиагавани, ни на посадку в лайнер. «Сам самолет в Москву оказался заполненным примерно на 60 процентов. Поговорил со стюардессами, говорят, что резко упало количество летающих. И это при уменьшении количества рейсов в Крым с концом сезона», — подытожил он.

Ранее в октябре Севастополь предложили закрыть для туристов из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом и нехватки коек в больницах. С такой инициативой выступил вице-спикер заксобрания Севастополя, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев. Он назвал «лавинообразной» ситуацию с распространением коронавируса.

За последний месяц Крым несколько раз побил антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. Всего за время пандемии на полуострове было зарегистрировано 8533 случая инфицирования, при этом 27 октября сообщалось о 146 новых случаях.