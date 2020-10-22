Отели в Крыму начали жесткую борьбу с рвущимися на пляжи местными жителями

Отели и санатории в Крыму начали борьбу против местных жителей, рвущихся позагорать и искупаться на пляжах полуострова, с применением жестких методов. Соответствующая информация появилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

По словам автора поста, многие объекты размещения начали ограничивать доступ к прибрежным зонам отдыха и устанавливать заборы со штырями и колючей проволокой, закрыв доступ на территории всем, кроме персонала и клиентов.

В результате местные жители вынуждены искать пути объездов и обходов, делая десятки лишних километров по серпантину, или идти напрямую, например, через лес и перелезать ограждения, отгибая острые наконечники, чтобы не пораниться и не порвать одежду.

«Забор со штырями, между прутьями — сетка, чтобы тем, кто ходит с домашними животными, было особенно сложно, а в местах, где низкие секции примыкают к высоким — наварили сверху дополнительные решетки», — указал автор текста, добавив, что также охрана объектов нередко использует для борьбы солидол, «который сильно воняет и пачкает одежду».

Отмечается, что подобная ситуация для Крыма — не редкость, и местные жители зачастую не могут добраться не только до пляжей, но и до продуктовых магазинов, так как перекрыты бывают в том числе обычные дороги.

6 октября сообщалось, что российские туристы массово устремились на отдых в Крым в связи с продлением осенних каникул в школах и возмутили жителей региона. Местные негативно воспринимают внезапный наплыв отдыхающих в октябре, поскольку боятся, что это ухудшит эпидемиологическую обстановку на курорте.