Россияне массово устремились в Крым и возмутили местных жителей

Российские туристы массово устремились на отдых в Крым в связи с продлением осенних каникул в школах и возмутили жителей региона. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, по данным газеты, местные негативно воспринимают внезапный наплыв отдыхающих в октябре, поскольку боятся, что это ухудшит эпидемиологическую обстановку на курорте.

«Большинство гостиниц в Ялте заполнены на 80 процентов, и это в октябре, в ближайшие дни количество отдыхающих будет только расти», — поделилась собеседница издания Алена, добавив, что курортники приходят в кафе без масок и никто их не контролирует.

«Если они заболеют, то могут вернуться в свой регион и проходить там лечение. А нам-то что делать, если в больницах нет мест?» — негодовала она.

Другая крымчанка согласилась с вышесказанным и добавила, что туристы не хотят соблюдать никакие меры предосторожности. «Как и в случае с первым карантином — все случаи привозные, вспышка началась после курортного сезона. Сейчас же будет то же самое: москвичи счастливые и отдохнувшие улетят домой, а у нас начнется самоизоляция», — возмутилась женщина.

Еще один местный житель также остался недоволен большим количеством отдыхающих и посетовал на ситуацию с растущим числом заразившихся в регионе. «По всей стране разворачиваются дополнительные ковидные госпитали, переводят школы на дистанционку или увеличивают каникулы. И только в Крыму у нас все бессмертные: проводим винные фестивали в Балаклаве и зовем туристов», — пожаловался он.

4 октября Крым поставил новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. Как заявил глава региона Сергей Аксенов, за сутки на полуострове было зафиксировано 103 случая инфицирования. Согласно его информации, 77 случаев было выявлено при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.