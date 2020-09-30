Россияне массово ринулись планировать отпуска из-за второй волны коронавируса

Российские туристы массово ринулись планировать отпуска к морю после объявления мэра Москвы Сергея Собянина о продлении школьных каникул для предотвращения второй волны коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные туроператоров.

Например, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас спрос на отдых во время каникул значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, аналитики отметили, что особенно популярны среди путешественников такие направления, как Турция, Краснодарский край и Крым.

Кроме того, подскочившее количество бронирований заметил и директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов. По его словам, во вторник, 29 сентября, когда власти объявили о длинных школьных каникулах, спрос на семейные путевки в Турцию увеличился в 4,5 раза.

К аналогичному выводу пришли и в компании Anex Tour, представитель которой уточнил, что туры бронируют очень активно, в основном в Турцию, Сочи, а также в ОАЭ и Мальдивы. Тем не менее, эксперт отметил, что места заканчиваются очень быстро.

Также эксперты онлайн-сервиса бронирования билетов Aviasales выяснили, что количество поисковых запросов на их сайте резко увеличилось на 40 процентов.

29 сентября Сергей Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости коронавирусом. Плановые каникулы в большинстве школ начинаются с 5 октября и длятся неделю.