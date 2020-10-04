Самый популярный курорт России побил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Крыму было зарегистрировано 103 случая инфицирования коронавирусом за сутки — это новый рекорд по числу заражений на самом популярном курорте России с начала пандемии. Такие данные в воскресенье, 4 октября, публикует на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов.

Согласно его информации, 77 случаев было выявлено при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 — при скрининге здоровых граждан, а еще один случай оказался завозным из Узбекистана.

Всего на данный момент в республике зафиксирован 4958 случаев заражения COVID-19, при этом выздоровевших за весь период пандемии — 2968 человек. Жертвами заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией в Крыму, стали 69 жителей.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси», — призвал Аксенов в публикации.

Он также порекомендовал жителям региона ограничить контакты с другими людьми, не посещать общественные места без острой необходимости и соблюдать социальную дистанцию.

15 сентября сообщалось, что на популярных среди российских туристов курортах Крыма за неделю было зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о возникновении 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения.

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