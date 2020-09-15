На популярном курорте России возникли сотни новых очагов коронавируса

На популярных среди российских туристов курортах Крыма за последнюю неделю зафиксировано почти три сотни новых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону и Севастополю Наталья Пеньковская, передает РИА Новости во вторник, 15 сентября.

Согласно данным ведомства, речь идет о возникновении 296 ранее незарегистрированных очагов COVID-19, из них 94 процента — очаги с одним случаем заражения.

При этом, подчеркнула Пеньковская, особый рост инфицирования наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах республики. «Это те регионы, в которых на сегодня максимальный уровень заболеваемости», — пояснила она.

1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на регион надвигается пик волны заражений коронавирусной инфекцией — предположительно, он наступит во время бархатного сезона на местных курортах. По его словам, несмотря на то, что туристический сезон близится к концу и большинство отдыхающих уезжает, ежедневный прирост по заболеванию COVID-19 достигнет пика.

В Крыму в последнее время регулярно обновляется рекорд по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом. Так, 28 августа сообщалось о 84 случаях инфицирования за сутки. Ранее максимальный показатель суточного прироста составлял 56 зараженных.

Согласно последним данным, на полуострове с начала пандемии зафиксирован 3341 случай заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 2133 выздоровевших пациента, 42 носителя инфекции умерли.