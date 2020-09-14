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Раскрыта новая схема обмана туристов в Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Не менее 11 российских семей пострадали от действий мошенников, продававших путевки на старую базу отдыха в Крыму. Об этом сообщает TourDom.

Один из потерпевших раскрыл журналистам схему обмана туристов: по словам мужчины, в сентябре он зашел на сайт, оказавшийся фейковым, и забронировал и оплатил отдых на базе «Батилиман». Как указывалось на портале, в стоимость входило питание по системе «шведский стол», алкогольные напитки, анимация, а также пользование собственным пляжем и бассейном.

Однако по приезде выяснилось, что данная база отдыха не имеет никакого отношения к сайту, и поселиться там нельзя даже за деньги, поскольку объект размещения «фактически не работает». Как отмечает издание, для гостей там доступны «всего несколько номеров в единственном корпусе, без питания и только в летнее время», потому отдыхают там, как правило, местные жители.

При этом, по словам пострадавшего туриста, «мошенники рекламируют размещение на все даты, включая Новый год», и «тем, кто внесет деньги заранее, обещана скидка».

«Люди из регионов верят и делают полную предоплату. Приезжают (...), а разместиться не могут. Условия проживания не соответствуют тому, что обещали мошенники», — рассказал турист, отметив, что он и другие потерпевшие были вынуждены обратиться в полицию и искать номера в других пансионатах Крыма за свой счет.

Ущерб каждой семьи, по его словам, составил разные суммы в пределах 20-30 тысяч рублей.

Ранее российская туристка раскрыла другие способы обмана приезжих в Крыму. В первую очередь девушка отметила фотографии туристов с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или людьми с животными. Кроме того, она рассказала о существовании двойных меню в крымских кафе — стоимость еды и напитков для местных жителей может быть ниже, чем для туристов.

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