Россиянка раскрыла способы обмана туристов в Крыму

Российская туристка раскрыла способы обмана приезжих в Крыму. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Веселая путешественница» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь девушка отметила фотографии туристов с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или людьми с животными. «Удовольствие не бесплатное. Но об этом вам, конечно, скажут потом», — написала автор блога, отметив, что однажды с нее попросили деньги за все пять фотографий на телефоне.

Кроме того, она рассказала о существовании двойных меню в крымских кафе — стоимость еды и напитков для местных жителей может быть ниже, чем для туристов. В качестве примера девушка привела историю, когда наценка для приезжих составляла 20 процентов.

Также туристка посоветовала торговаться с продавцами, предлагающими катание на водных аттракционах на пляжах. «Цена по умолчанию завышена. Но вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут», — написала девушка.

В завершение туристка рассказала об обмане таксистов, утверждающих, что люди не смогут добраться от аэропорта или вокзала на автобусе. «В большинстве случаев это неправда», — подытожила она.

Ранее автор того же блога раскрыла способы сэкономить на отдыхе в Крыму. По словам девушки, для этого можно снять жилье подальше от моря или пользоваться услугами аренды автомобилей вместо такси.

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