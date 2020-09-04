Раскрыты самые бесполезные траты в отпуске

Россиянам раскрыли простые способы сэкономить в путешествиях и рассказали о самых бесполезных тратах в отпуске. Полный список советов для бюджетной поездки представил онлайн-сервис для бронирования билетов «Билетик.Аэро» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, в первую очередь, эксперты порекомендовали никогда не летать на короткие расстояния бизнес-классом. «На коротких рейсах бизнес-класс разочаровывает. Билет, который стоит в два-три раза дороже эконома, себя не оправдывает, несмотря на широкое кресло, богатое меню и возможность выйти из самолета первым», — отметили в компании.

Кроме того, специалисты считают бесполезной тратой питание в самолете и советуют поесть дома перед вылетом, чтобы не тратить деньги на невкусный обед на борту.

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Также туристам предложили отказаться от приобретения бумажных путеводителей, разговорников и книг о достопримечательностях, и вместо этого скачать на телефон бесплатные электронные версии этих изданий. «Для общения с местным населением идеально подойдет гугл-переводчик с функцией голосового перевода и распознания текста на фото. Заметьте, пользоваться этой программой можно абсолютно бесплатно», — уточняется в тексте.

Вдобавок к неоправданным расходам эксперты отнесли покупку местных сим-карт, сувениров, магнитов и футболок с местной символикой.

В июне туристы из разных стран мира раскрыли методы экономии денег на будущие поездки. Своими способами они поделились на Reddit, отвечая на вопрос пользователя, как больше путешествовать при среднем уровне дохода. Пользователи посоветовали поскорее рассчитаться с банком, а затем приступить к переосмыслению своего бюджета.