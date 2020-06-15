Раскрыты способы больше путешествовать

Туристы из разных стран мира раскрыли методы экономии денег на будущие поездки. Своими способами они поделились на Reddit, отвечая на вопрос пользователя, как больше путешествовать при среднем уровне дохода.

«Я работаю медсестрой и погрязла в долгах из-за того, что бронирую авиабилеты с помощью кредитной карты, а потом не могу вернуть деньги. Как вы экономите? Пожалуйста, научите меня», — написала девушка с ником tmski.

В ответ на ее сообщение пользователи посоветовали поскорее рассчитаться с банком, а затем приступить к переосмыслению своего бюджета. По их утверждению, для того, чтобы сохранить деньги для поездок, необходимо снизить расходы «настолько, насколько возможно»: научиться готовить еду, переехать в более дешевый район или продать автомобиль и купить велосипед.

«Определите сумму, которую вы хотите сэкономить, к примеру, 10-20 процентов от зарплаты. Теперь вычтите ее и ваши фиксированные траты из дохода — получится то, что вы можете тратить в этом месяце. Так вы накопите достаточную сумму для одной дорогой или нескольких дешевых поездок в год», — отметила roses_are_blue.

Другая девушка с ником plausibleforearm посоветовала сочетать экономию в повседневной жизни и поиск выгодных туров и предложений. «Я стараюсь летать в будние дни и выбирать дешевые билеты», — написала она.

Пользователь jadeoracle рассказала, что сделала выбор в пользу путешествий, когда ей было 20 лет, и сосредоточила на этом все свои сбережения, отказавшись от комфортных бытовых условий и приобретения новых вещей. Так она сумела неплохо сэкономить и побывать в десятках городов и стран мира.

«При этом я жила в дерьмовом месте с несколькими соседями по комнате, а затем со своими родителями. Не покупала одежду и косметику и не делала дорогих стрижек», — призналась девушка.

Некоторые юзеры порекомендовали научиться экономить в самих путешествиях: выбирать бюджетные места для отдыха и жить не в отелях, а в хостелах или пользоваться сервисом бронирования Airbnb.

Ранее сообщалось, что российские туристы раскрыли способы сэкономить на отпуске после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии. Путешественники заявили о готовности отказаться от спонтанных покупок во время отдыха, питания в ресторанах и развлечений.

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