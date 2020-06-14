Ростуризм отреагировал на сообщения о требовании документов о браке в отелях

Ростуризм успокоил россиян после рекомендации российским отелям размещать постояльцев «преимущественно одноместно или семейно» и давать объяснения при заселении не зарегистрированных в браке постояльцев в один номер. Об этом со ссылкой на пресс-службу передает ТАСС.

Как сообщили в службе, у тех, кто вместе приехал отдыхать, во время заселения в отель не будут требовать документы, которые подтверждают брак.

14 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что российские отели начнут отчитываться при заселении не зарегистрированных в браке клиентов в один номер. Таким образом, отели и гостиницы должны будут доказывать, что их клиенты состоят в семейных отношениях.

Позднее служба разъяснила пункт в своих рекомендациях о размещении гостей. Речь идет об указании не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте.

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