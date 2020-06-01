В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии

В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения», — пояснил он.

Аксенов также добавил, что возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения. Кроме того, рассматриваются вопросы перевозок отдыхающих к объектам размещения и разработки протокола, регламентирующего действия при выявлении зараженного COVID-19.

Помимо этого, в регионе в ближайшее время ожидают публикации требований Роспотребонадзора по работе заведений общепита и решения федеральных властей по возобновлению межсубъектового туризма с регионами, где сложилась благоприятная эпидемиологическая ситуация.

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Ранее сообщалось, что российские туристы станут путешествовать внутри страны и будут выбирать более безопасные направления в будущем. В частности, предсказан бум популярности таких курортов, как Крым и Сочи, среди россиян. Затем, когда границы откроются, туристы из России устремятся в ближайшие европейские страны.

Согласно последним данным, всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 387 человек. В общей сложности за время пандемии 229 пациентам удалось вылечиться, а жертвами заболевания стали 11 человек.

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