В Крыму объяснили план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило и объяснило трехэтапный план открытия курортного сезона. Об этом сообщает ТАСС.

Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан. Он может начаться не ранее 15 июня. В рамках второго этапа предполагается разрешить работу гостиниц и отелей. Его начало возможно не ранее, чем через две недели после запуска первого. На втором этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании с правительством России.

Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида, работы развлекательных учреждений. Срок начала этого этапа будет определен по итогам реализации первых двух. Также на этом этапе будут определены условия и периоды организованного детского отдыха.

27 мая глава Крыма Сергей Аксенов обратился к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы. В числе невыполнимых требований он назвал обязательное тестирование на коронавирус для всех предприятий этой сферы и туристов, приезжающих в регион. Кроме того, Аксенов назвал избыточным требование по соблюдению социальной дистанции на пляже.

20 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе санаториев во время эпидемии. Ведомство предложило размещать отдыхающих в номерах по одному, если речь не идет о семьях. Сотрудникам санаториев необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, а руководству санаториев рекомендовали проводить тестирование персонала на COVID-19.

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