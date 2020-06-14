Объяснены рекомендации по одноместному размещению в российских гостиницах

Роспотребнадзор разъяснил пункт в своих рекомендациях о размещении гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

«Рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — говорится в сообщении.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщила, что российские отели начнут отчитываться и давать объяснения при заселении не зарегистрированных в браке постояльцев в один номер. Там, в частности, сказано, что гостей следует размещать «преимущественно одноместно или семейно». Таким образом, отели и гостиницы должны будут доказывать, что их клиенты состоят в семейных отношениях.

1 июня сообщалось, что новые требования приема туристов поставили под вопрос открытие многих отелей в Сочи.

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